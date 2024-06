Final Fantasy 7 Rebirth si aggiorna e introduce varie correzioni che ottimizzano il gioco su PS5

I dettagli sull'aggiornamento di Final Fantasy 7 Rebirth

Per quanto riguarda più nel dettaglio le novità di questa patch, la pagina ufficiale di Square Enix dedicata al gioco di ruolo recita quanto segue, in traduzione:

Correzioni di bug che occasionalmente impedivano l'avanzamento del gioco in determinate condizioni.

Correzioni che consentono al giocatore di acquisire cornici fotografiche se si verifica un bug che ne impedisce l'acquisizione dopo aver soddisfatto le relative condizioni di sblocco.

Correzione di bug che si attivano in determinate circostanze durante le battaglie.

Correzione di un bug per cui le informazioni non venivano visualizzate sullo schermo quando si selezionava di giocare la Fase 2 del minigioco Gambit Gears in modalità Difficile.

Correzione di diversi bug relativi alla visualizzazione.

Miglioramenti alla stabilità generale del gioco.

Il precedente aggiornamento per Final Fantasy 7 Rebirth era stato pubblicato l'11 aprile e anche in questo si trattava di correzioni di bug. Oramai il gioco di ruolo è completo e non dobbiamo aspettarci aggiunge o nuovi contenuti, a meno che Square Enix non annunci un DLC come accaduto con il primo capitolo.

Vi segnaliamo infine che il seguito di Final Fantasy 7 Rebirth sarà diverso: Square Enix ha indicato i primi indizi su cosa vuole cambiare.