Il Super Game di SEGA verrà presentato al Summer Game Fest? Un noto leaker risponde

Vedremo il Super Game di SEGA al Summer Game Fest? Il noto leaker Midori ha affrontato la questione su Twitter, confermando che l'ambizioso progetto della casa giapponese non verrà presentato sul palco dell'evento estivo.

"Posso confermare che non ci saranno nuove informazioni sul Super Game al Summer Game Fest", ha scritto Midori, ricordando poi di aver spiegato qualche giorno fa che il reveal del progetto è stato posticipato rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali.

In generale, pare che SEGA abbia un po' stravolto i propri piani. Ad esempio, l'annuncio di Jet Set Radio avvenuto nel corso dei The Game Awards era stato pensato in origine per un evento Microsoft.