La faida tra Mac e PC torna alla ribalta con nuovi video e vecchi attori dell'iconico spot "Ciao sono un Mac"

Una faida durata anni sembra pronta per essere riaccesa tra Mac e PC: in campo sono tornati i due attori storici, Justin Long e John Hodgman, che nel 2006 avevano conquistato l'attenzione con degli spot pubblicitari di Apple dove interpretavano rispettivamente un Mac e un PC, e dove nei vari sketch venivano messe in luce le limitazioni di un Personal Computer rispetto ad un Mac.