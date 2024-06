Il nuovo trailer di Indika rivela undici cose da sapere sul gioco

Gli elementi appena descritti rappresentano già tre degli undici fatti discussi nel video, e non si può ovviamente negare che si tratti di aspetti in grado di esercitare un certo fascino, specie agli occhi di chi cerca un gioco diverso dal solito .

Un nuovo trailer realizzato da Odd Meter rivela undici cose da sapere su Indika , l'originale avventura ambientata in una Russia alternativa del diciannovesimo secolo, con protagonista una giovane suora che... parla con il diavolo.

Un gioiellino inaspettato

Le recensioni molto positive su Steam per Indika sembrano confermare le qualità di un prodotto che si pone per molti versi come una boccata d'aria fresca nell'ambito delle avventure dinamiche, un vero e proprio gioiellino inaspettato.

Cose di cui abbiamo parlato anche nella recensione di Indika, spendendo parole molto positive nei confronti di un progetto che si è rivelato stilisticamente inappuntabile, capace di raccontare una storia profonda e di affrontare tematiche importanti.

Fra queste, indicate anche nel trailer, figura una riflessione sull'autorità e sul concetto di obbedienza rispetto al ruolo svolto, che si riflette poi nel complesso sistema di fede che regola ciò che accade nel gioco.

Dopodiché ci sono le meccaniche del gameplay, che può contare su interessanti puzzle da risolvere, su di una fase esplorativa molto sfaccettata e finanche su buffe variazioni sul tema che rendono omaggio ai classici del passato.