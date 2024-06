Un annuncio in arrivo per The Talos Principle 2? Croteam ha svelato un nuovo indizio

The Talos Principle 2 potrebbe essere protagonista di un annuncio imminente da parte di Croteam, che ha appena pubblicato su Twitter un nuovo teaser in tal senso. L'opinione generale è che il reveal di un DLC avverrà a breve.

Un annuncio molto atteso

The Talos Principle 2 è stato accolto con ottimi voti dalla critica e anche dal punto di vista commerciale sembra che il gioco abbia fatto bene, se consideriamo che Devolver Digital ha parlato di buone vendite.

È dunque comprensibile che ci sia molto entusiasmo tra i fan della serie in merito all'eventuale annuncio di un DLC che vada a espandere la già ricca esperienza del secondo capitolo, che come detto non ha assolutamente deluso le aspettative.

Per sapere come stanno le cose, dunque, basterà attendere qualche altro giorno: l'evento di apertura del Summer Game Fest è previsto per il 7 giugno e potrete naturalmente seguirlo in diretta in nostra compagnia, a partire dalle 23.00 italiane.