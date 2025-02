The Talos Principle è nato grazie a un “fortunato errore” durante lo sviluppo di Serious Sam

Le parole di Davor Hunski

In un'industria che spesso fatica a proporre nuove idee, talvolta queste possono nascere per caso o addirittura a causa di un errore di valutazione. Rientra in questa categoria anche The Talos Principle, dato che la sua genesi deriva da un prototipo pensato inizialmente per Serious Sam, come raccontato dal team di Croteam in un video dietro le quinte pubblicato su YouTube.

Stando all'aneddoto raccontato da Davor Hunski, durante lo sviluppo di Serious Sam 4 aveva realizzato un prototipo di un livello particolarmente elaborato con dei puzzle da risolvere. Il feedback dei giocatori era molto buono, ma semplicemente l'idea mal si adattava alle meccaniche della serie e dunque venne scartata, ma non abbandonata, visto che da questa base è nato il franchise di The Talos Principle.