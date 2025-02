The Elder Scrolls 6 offre ai fan l'opportunità di creare un PNG nel gioco tramite un'asta di beneficenza

Bethesda offrirà a un (facoltoso e) caritevole giocatore l'"opportunità unica nella vita" di creare un personaggio di The Elder Scrolls 6. L'iniziativa fa parte delle aste di beneficenza lanciata dalla fondazione Make-A-Wish, con il vincitore che potrà per l'appunto modellare a proprio piacimento uno dei PNG (personaggio non giocante) del titolo e "lavorare con Bethesda Game Studios".

"Un vincitore avrà l'opportunità di lavorare con il team di sviluppo di Bethesda Game Studios per creare un personaggio che apparirà come PNG in The Elder Scrolls VI", recita la descrizione dell'asta.

"Questa opportunità unica nella vita vi permette di immortalarvi in uno dei videogiochi più attesi di tutti i tempi, The Elder Scrolls VI. La serie The Elder Scrolls, sviluppata da Bethesda Game Studios, è rinomata per i suoi vasti mondi aperti, la sua profonda storia e la sua narrazione coinvolgente. Con questa esperienza esclusiva, collaborerete con gli sviluppatori per creare un personaggio personalizzato che apparirà nel gioco, lasciando il vostro segno su questo leggendario franchise."