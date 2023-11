The Talos Principle 2 è un successo e su Steam è il migliore del 2023 per Devolver Digital

Devolver Digital ha svelato che The Talos Principle 2, il puzzle game di Croteam da poco pubblicato, ha superato le 100.000 copie vendute dal lancio, avvenuto il 2 novembre 2023. Ha anche affermato che si tratta del gioco meglio accolto in tutti e 30 gli anni di carriera di Croteam.

Croteam ha anche scritto: "Saremo per sempre grati per l'amore e il supporto che i nostri fan ci hanno dato e per il riconoscimento che The Talos Principle 2 ha ricevuto dalla critica". Non è però chiaro in che modo le vendite siano divise tra le varie piattaforme, ovvero PC, PlaySattion 5 e Xbox Series X|S.

Parlando dei voti, il gioco ha un 88% su Metacritic, un 89% su Opencritic e un 95% di recensioni positive su Steam, con oltre 24.000 responsi dei giocatori già presenti sulla piattaforma di Valve. Potete leggere la nostra recensione di The Talos Principle 2.