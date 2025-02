Su Steam sono iniziati i saldi per il compleanno di Bruce Wayne, con tanti giochi di Batman in offerta

Ovviamente per l'occasione sono in promozione tutti i giochi del filone Batman: Arkham di Rocksteay, con Asylym, City, Origins e Knight al prezzo di soli 3,99 euro cadauno. È in offerta anche la Batman: Arkham Collection al prezzo di 8,99 euro.

Su Steam ogni scusa è buona per lanciare delle nuove invitanti offerte. Questa volta sono state lanciate delle promozioni sui giochi con protagonista Batman per festeggiare il compleanno di Bruce Wayne , che spegne le bat-candeline il 19 febbraio.

Le altre promozioni attive a tema Batman

Proseguiamo con Gotham Knights, proposto al prezzo di 11,99 euro con uno sconto dell'80%, mentre la Deluxe Edition è scesa a 15,99 euro. Non sarà il titolo più indimenticabile di Rocksteady, ma Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe essere un discreto acquisto ora che è scontato del 90% e viene proposto a 6,99 euro o a 9,99 euro per la Deluxe Edition. Invece, è un peccato che in questo giro di promozioni a tema non siano stati scontati i giochi della serie LEGO Batman.

Il Cavaliere Oscuro in Batman: Arkham Knight

Trovate tutte le offerte per il complanno di Bruce Wayne su Steam a questo indirizzo. Saranno attive fino al 26 febbraio. Rimanendo in tema, pochi giorni fa Valve ha svelato le date degli Steam Next, i saldi e i festival maggiori in arrivo nel corso del 2025.