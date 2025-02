Annunciate le date del NieR:Piano Concert - Journeys 12025, che passerà anche da Roma

Square Enix e Overlook Events hanno annunciato le date del NieR:Piano Concert - Journeys 12025 -, il recital ufficiale che celebra il 15° anniversario della serie NieR. Fortunatamente toccherà anche l'Italia. Più precisamente, passerà da Roma il 7 giugno 2025. I biglietti per le prime date saranno disponibili per la vendita a partire da mercoledì 19 febbraio 2025. Per conoscere l'apertura della prevendita, basta seguire il sito ufficiale.

Interamente concepito dai team di Square Enix Music e dal compositore Keiichi Okabe, NieR:Piano Concert - Journeys 12025 - invita a vivere un intenso viaggio musicale, mettendo in risalto la potenza emotiva ed evocativa del pianoforte. Attraverso arrangiamenti nuovi di zecca, questo recital rivisita la musica iconica di NieR:Automata, Re[in]carnation e NieR Replicant ver.1.22474487139..., elevando le loro melodie e sfruttando al contempo le straordinarie capacità del pianoforte virtuoso e la sua impareggiabile gamma espressiva.