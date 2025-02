Valve svela le date degli Steam Next Fest, i saldi e i festival in arrivo nel 2025

Tramite la sezione notizie di Steam, Valve ha annunciato tutti gli Steam Next Fest, i saldi del negozio e i festival con sconti in programma per la seconda metà del 2025, ricordando al contempo la scaletta di quelli dei primi sei mesi dell'anno già annunciata in precedenza.

Per chi non lo sapesse, gli Steam Next Fest sono degli eventi organizzati dallo store digitale che include centinaia di demo giocabili, ottime per provare le novità in arrivo sul negozio nei mesi successivi e magari scoprire qualche perla nascosta. I più attenti ai conti, invece, potrebbero segnarsi le date delle varie promozioni a tema per programmare gli acquisti futuri, come ad esempio il festival dei racing in programma per il 28 luglio - 4 agosti e quello degli sparatutto in terza persona del 25 agosto - 1 settembre.