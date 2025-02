Nothing Phone (3a): ufficiale il ritorno ai chipset Snapdragon

Nothing ha confermato oggi che la nuova serie di smartphone contenuta sotto il nome di Phone (3a) sarà equipaggiata con chipset Snapdragon, segnando il ritorno dell'azienda all'architettura Qualcomm dopo il modello precedente basato su MediaTek. Il CEO Carl Pei, attraverso un post su TikTok, ha sottolineato i miglioramenti prestazionali del nuovo dispositivo rispetto al Phone (2a) Plus, evidenziando un incremento del 25% nella velocità della CPU e un miglioramento del 72% nelle prestazioni della NPU.

Dopo aver sperimentato un processore MediaTek nella precedente generazione, Nothing torna a puntare su Qualcomm per il suo Phone (3a). La scelta di Snapdragon non è casuale: la collaborazione con Qualcomm è sempre stata sinonimo di affidabilità e prestazioni di alto livello . Il balzo prestazionale promesso da Pei potrebbe rappresentare un notevole passo avanti per la serie a, posizionandola come una scelta competitiva nella fascia media del mercato.

Data di presentazione ufficiale

Sebbene Nothing non abbia ancora svelato i dettagli estetici e hardware del Phone (3a), è lecito aspettarsi il design trasparente e minimalista che ha contraddistinto i dispositivi dell'azienda fin dal primo modello. Inoltre, il software Nothing OS, basato su Android, continuerà a offrire un'interfaccia pulita e ottimizzata per sfruttare al massimo il nuovo processore.

Un concept del Nothing Phone (3a)

I nuovi Nothing Phone (3a) verranno svelati ufficialmente il 4 marzo alle ore 11:00. Con il passaggio a Snapdragon e i miglioramenti promessi, il Nothing Phone (3a) si candida a essere una delle proposte più interessanti della sua fascia. Non resta che attendere il 4 marzo per scoprire tutti i dettagli e le specifiche ufficiali del nuovo dispositivo.