La console portatile ASUS ROG Ally X è disponibile per il preordine su Amazon

La ASUS ROG Ally X , una delle console portatili più potenti sul mercato, è disponibile su Amazon a 899,00€ . Questa console permette di giocare ai titoli tripla A senza compromessi, grazie all'hardware di ultima generazione e al supporto per tutte le principali piattaforme gaming su PC. Approfitta di questa offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con spedizione gratuita per i clienti Prime e reso garantito entro 14 giorni dalla consegna.

Prestazioni di alto livello e design ergonomico

La ROG Ally X rappresenta l'evoluzione della celebre console portatile di ASUS, con un design migliorato e un hardware ancora più potente. Il processore AMD Ryzen Z1 Extreme offre una fluidità senza precedenti nei giochi più esigenti, mentre la RAM da 24GB LPDDR5 e l'SSD da 1TB garantiscono spazio di archiviazione abbondante e prestazioni di alto livello. Lo schermo touchscreen da 7 pollici a 120Hz assicura immagini fluide e dettagliate, ideali per qualsiasi genere di gioco.

I controller della console

Il sistema operativo Windows 11 Home consente di accedere a Steam, Xbox Game Pass, Epic Games e molte altre piattaforme, trasformando la ROG Ally X in un dispositivo perfetto non solo per il gaming, ma anche per la produttività. Grazie al nuovo design ergonomico, con impugnature migliorate e un sistema di dissipazione Dual Fan, è possibile giocare per ore senza problemi di surriscaldamento o affaticamento delle mani. Potete leggere di più sulla console nella nostra recensione.