The Talos Principle 2: i voti della critica sono ottimi

Tempo di voti della critica anche per The Talos Principle 2 , che ha ricevuto dei giudizi davvero lusinghieri da parte delle testate internazionali, raccogliendo praticamente solo consensi, alcuni più convinti, altri leggermente meno. Vediamo le valutazioni.

I voti

Areajugones - 95 / 100

XboxEra - 9.4 / 10

Noisy Pixel - 9 / 10

Games Radar+ - 9 / 10

GameSpot - 9 / 10

Shacknews - 9 / 10

GamingTrend - 90 / 100

WayTooManyGames - 9 / 10

Checkpoint Gaming - 9 / 10

PC Invasion - 87 / 100

New Game Network - 86 / 100

PC Gamer - 89 / 100

New Game Network

TechRaptor - 8.5 / 10

IGN.com - 80 / 100

God is a Geek - 80 / 100

Eurogamer - 80 / 100

Digital Trends - 80 / 100

Come potete vedere, i voti ricevuti da The Talos Principle 2 vanno dal 9 all'8, con picchi di 9,5 e 9,4. Insomma ci troviamo di fronte a un titolo che ha convinto un po' tutti, capace com'è di mescolare risoluzione di ingegnosi puzzle e filosofia. Del resto era così anche il capitolo originale, quindi non stupisce che Croteam sia riuscita a bissare.

Tra le critiche ricevute, spicca quella di essere un po' troppo difficile, soprattutto nelle fasi avanzate, tanto che alcuni redattori temono che in pochi riusciranno a vedere il finale. Comunque sia, c'è chi come Dominic Tarason di PC Gamer la definisce un'esperienza significativa, da fare assolutamente. Per Genghis Husameddin di XboxEra si tratta del miglior gioco di Croteam fino a questo momento, superiore anche a Serious Sam 4. Insomma, un altro gioco da provare di questo strano 2023.