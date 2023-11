Epic Games Store: gioco gratis del 2 novembre 2023 disponibile, link al download

Dovete reclamarlo entro il 9 novembre 2023, quando sarà sostituito da altri doni. Potete farlo tramite il launcher dell'Epic Games Store o raggiungendo questo indirizzo . Vi ricordiamo inoltre che, dopo che avrete aggiunto Turnip Boy Commits Tax Evasion alla vostra libreria, sarà vostro per sempre, senza necessità di abbonamenti o altro per scaricarlo e giocarci.

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Un'immagine di Turnip Boy Commits Tax Evasion

In Turnip Boy Commits Tax Evasion il giocatore veste i panni di una simpatica rapa combinaguai, se non proprio una catastrofe per la società tutta. "Dopo essere stato sfrattato di casa per evasione fiscale, intraprenderai una ricerca epica per pagare l'enorme debito contratto con il sindaco Cipolla," ci spiega la descrizione ufficiale, che poi ici parla di strumenti da giardinaggio usati per risolvere dei rompicapi, di incontri eccentrici con animali di ogni stazza e di incredibili scoperte relative alla comunità cui appartiene il protagonista.

Tra le caratteristiche di Turnip Boy Commits Tax Evasion spieccano la presenza di numerosi dungeon pieni di enigmi da risolvere e tesore di trovare, boss enormi che minacciano l'incolumità delle genti dell'orto, possibilità di coltivare piante da utilizzare durante l'avventura e una serie di comportamenti volti a non pagare le tasse. Insomma, c'è tanto da fare per aiutare la nostra piccola rapa.