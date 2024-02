The Talos Principle 2 e Wizard With a Gun, le vendite sono buone per Devolver Digital

Come ricorderete, The Talos Principle 2 è stato un successo e su Steam, il migliore del 2023 per Devolver Digital , che ha dovuto affrontare un primo semestre difficile ma sembra essersi ripresa nella seconda parte dell'anno che si è appena concluso.

Devolver Digital ha annunciato nel suo ultimo resoconto finanziario che The Talos Principle 2 e Wizard With a Gun hanno totalizzato buone vendite e godono al momento di un ottimo spunto, che potrebbe consentire ai due titoli di spiccare sul lungo periodo.

L'addio di Douglas Morin

Douglas Morin si è dimesso dal ruolo di CEO di Devolver Digital, lasciando il posto già a partire da oggi a Harry Miller, presidente esecutivo e azionista di maggioranza dell'azienda. Douglas era entrato a far parte della compagnia nel 2020, mentre la nomina a CEO è avvenuta nel 2021.

Per quanto riguarda invece il suo successore, parliamo di uno dei fondatori di Devolver Digital nel 2009, impegnato negli ultimi quindici anni nel definire e costruire le attività del publisher fino a portarlo al punto in cui si trova oggi.

"A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti di Devolver, desidero ringraziare Douglas per il suo significativo impegno e per i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni", ha dichiarato Miller.

"L'energia, la leadership e la determinazione di Douglas sono state fondamentali per la nostra IPO e per il programma di costruzione della nostra infrastruttura come società quotata in borsa, culminato nell'entusiasmante acquisizione di System Era."

"Sono entusiasta dell'opportunità di tornare a ricoprire il ruolo di CEO. È un piacere e un onore incredibile continuare a lavorare con il fantastico e talentuoso team di Devolver, costruendo una forte pipeline di divertimento e creatività e, naturalmente, realizzando la nostra strategia di crescita a lungo termine."