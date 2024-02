Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è al prezzo minimo storico su Amazon

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, le caratteristiche

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è pensato per il gaming e per la precisione massima con tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE a bassa latenza con un clic "nitido e tattile". Il sensore è di tipo HERO 2 offre un tracking di oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI.

La batteria promette fino a 95 ore di utilizzo ed compatibile con POWERPLAY, ovvero il sistema di ricarica tramite tappetino del mouse. Il dispositivo pesa solo 60 grammi così da non stancare la mano e il polso durante le sessioni più lunghe. I piedini sono in PTFE a zero additivi per uno scorrimento fluido.