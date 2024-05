INDIKA è finalmente disponibile, con recensioni molto positive su Steam

Il trailer di lancio

INDIKA ha dei momenti fortemente visionari

INDIKA è ambientato in una Russia immaginaria della fine del diciannovesimo secolo e racconta di una suora piena di dubbi che sente il diavolo parlarle nella testa. In viaggio per consegnare una lettera, si ritroverà con un improbabile compagno di viaggio, oltre il demonio, a vivere un'avventura che la porterà a riflettere su se stessa, le sue scelte e il suo futuro.

Come detto, i giocatori stanno accogliendo davvero bene il gioco, apprezzandolo per la sua stranezza e la sua particolarità, ben visibili anche nel video, che mostra alcuni dei tratti caratteristici dell'avventura, tra sequenze arcade a 16-bit e un racconto fortemente ironico, per quanto in alcuni momenti davvero drammatico.

Se vi interessa, INDIKA è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. Qui la pagina Steam del gioco.