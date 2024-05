PlayStation Portal: trailer celebra il successo della periferica riportando citazioni della stampa

PlayStation Portal è stata una periferica di successo, tanto che Sony ha deciso di celebrarla pubblicando un trailer pieno di citazioni della stampa , naturalmente positive. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, possiamo definire Portal come un controller wireless con schermo integrato per lo streaming casalingo dei giochi di PS5. Al momento della presentazione l'accoglienza generale non è stata molto positiva, ma evidentemente molti giocatori sono stati solleticati dall'idea di poter giocare in mobilità nei loro ambienti, quindi l'hanno comprata in massa.

Il video

Nella nostra recensione di PlayStation Portal, abbiamo sottolineato come "fa solo ed esclusivamente quello per cui è stata progettata: giocare in remoto con tutti i giochi presenti sulla PlayStation 5 montata a casa." Quindi ha esattamente le funzioni dell'app ufficiale Remote Play di Sony.

L'unica vera differenza è che con Portal "si ha un hardware dedicato esclusivamente a questo scopo con uno schermo tutto sommato accettabile e un DualSense perfettamente integrato." Quindi che vi sia utile o meno lo potete decidere soltanto voi, lì dove comunque ci troviamo di fronte a un hardware che viene definito poco sfruttato da parte dell'articolo.

A questo punto molti si aspettano che PlayStation faccia qualcosa in ambito portatile, come sembra stia per fare Xbox. Il successo di Portal è indicativo in tal senso e mostra che c'è desiderio di giocare in mobilità anche tra i giocatori PlayStation. Alcne voci già parlano di nuovo hardware portatile in arrivo da Sony, ma per ora non c'è niente di concreto e la compagnia non ha lanciato segnali in tal senso. Staremo a vedere in futuro.