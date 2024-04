Microsoft: sondaggio chiede informazioni sui PC portatili, in arrivo un eventuale Xbox portatile?

Microsoft sta inviando un sondaggio ai suoi utenti per ricevere feedback sugli apparecchi da gioco portatili. In particolare le interessano i PC ibridi come Steam Deck. Molti hanno subito pensato che l'obiettivo sia quello di raccogliere informazioni in previsione dell'arrivo di un'eventuale Xbox portatile , di cui si è già vociferato più volte .

Xbox portatile in arrivo?

Steam Deck ha fatto scuola

Il sondaggio sembra essere particolarmente interessato ad alcuni punti specifici: l'installazione nativa, il cloud gaming, l'utilizzo e l'impatto dei PC portatili sull'altro hardware.

Naturalmente non viene fatta in alcun modo menzione di un'eventuale Xbox portatile, ma è chiaro che il pensiero collettivo sia andato subito in quella direzione. Del resto l'interesse per il settore è davvero grande, considerando il successo di questi nuovi apparecchi, che sembrano arrivati al momento giusto per colmare uno dei desideri dell'utenza, con un po' tutti i produttori maggiori in ambito PC che stanno proponendo soluzioni loro.

C'è inoltre da considerare il recente successo di Nintendo Switch in ambito console, che ha mostrato come hardware simili possano avere un grandissimo impatto sul mercato, facendo meglio delle console da salotto classiche in diversi territori.

Insomma, molti si aspettano che Microsoft potrebbe annunciare qualcosa nel giro di un paio di anni, anche se non c'è niente di confermato. Certo, i segnali d'interesse si stanno facendo davvero insistenti.