Playdia: quando Bandai fece la sua console

Bandai rappresentava già all'epoca uno dei più grossi produttori di videogames, giocattoli, accessori e in generale tutto quello che ruota intorno all'universo dell'immaginario giapponese, anime compresi. Nel 1994 il mercato console era in assoluto fermento con tutti i produttori più importanti impegnati a progettare le proprie macchine, rivaleggiando con la concorrenza sul fronte tecnico e software. In quell'anno uscivano la prima Playstation, il Saturn di SEGA, PC-FX di Nec mentre Nintendo era ancora a lavoro sul futuro Nintendo 64. Bandai aveva intuito con anticipo che il mercato stava progressivamente andando nella direzione "home" e poco prima aveva iniziato a ideare una nuova console, chiamata Playdia.

I brand anime erano l'asso nella manica Alcuni fortissimi brand legati a Playdia Bandai aveva dalla sua una forte collaborazione con alcuni dei brand anime e manga più famosi dell'epoca, da Dragon Ball a Sailor Moon, passando per Ultraman e Hello Kitty, che effettivamente fece uscire in massa nei primi tre mesi di vita della console. Perché Playdia non è una console che è rimasta impressa nell'immaginario collettivo, quindi? Perché le sue "cartucce" da sparare finivano effettivamente lì. Guardando all'estetica dello chassis si capisce immediatamente il target di riferimento. Il font riprendeva quasi perfettamente quello dei giocattoli Playmobil (con i quali condivideva anche metà del nome, per altro), e i colori molto accesi utilizzati per tasti e scocca facevano immediatamente immaginare un pubblico formato da bambini. La previsione che Bandai non azzeccò fu proprio questa, perché i pre-adolescenti dell'epoca erano in tutto e per tutto pronti a buttarsi su hardware avanzati e graficamente più accattivanti.

Bandai non era l'ultima arrivata Il box di Playdia si presentava così, una volta aperto In realtà Bandai non era nuova sul mercato hardware, anche se i precedenti esperimenti si fermavano effettivamente al concetto (quasi) di prototipo. A fine anni '70 idearono il loro "pong", una console con quattro giochi integrati chiamata semplicemente TV Jack, con alcune varianti fino al Bandai SuperVision 8000 che contava la bellezza di sette giochi disponibili in totale su cartuccia (supporto integrato a partire dalla versione 5000). Tutto questo per far capire che, in fondo, la casa nipponica non era proprio l'ultima arrivata nel campo hardware e anzi, la parabola ascendente sembrava una traccia inarrestabile. Analizzando la serie di errori che porto invece alla tragica e prematura scomparsa di Playdia, sicuramente c'è da considerare anche il fattore hardware. Nel 1994 in pieno fervore poligonale a 32 bit... Bandai equipaggiò la sua console con un processore centrale a 8 bit. Playdia rappresenta infatti l'unica console con quella tecnologia appartenente alla quinta generazione.

Alcuni passi falsi di Bandai Quello che batte all'interno della console Playdia Ricordiamoci tutti i grandi capolavori e giochi che l'epoca 8 bit ci ha regalato. Pensiamo solo ai grandi titoli NES o Master System di SEGA: il modo di sfruttare quella (poca) potenza hardware comunque c'era. Forte del lettore CD integrato (e non era scontato per l'epoca) Bandai pensò invece di utilizzare questo mezzo per produrre principalmente titoli a "interazione guidata", per capirsi, un po' sulla falsa riga di Dragon's Lair. I suoi giochi in realtà non erano veri e propri videogame interattivi al 100%, ma vere e proprie storie guidate dove, ogni tanto, l'utente poteva effettuare delle scelte che imprimevano alla storia dei lievi cambiamenti. La stragrande maggioranza dei titoli in catalogo furono sviluppati da Bandai stessa, l'unico titolo di terze parti fu Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku di VAP (sussidiaria di Nippon Television) che, anche in questo caso, produsse un full motion video interattivo basato sull'omonima serie TV nipponica.

I punti di forza Pubblicazione promozionale di Playdia dell'epoca Playdia aveva almeno qualche punto di forza? Nel mix di idee un po' strampalate e un po' sbagliate, Bandai qualcosa di buono effettivamente lo fece. Per esempio il controller senza fili integrato. Andando a memoria (perchè il web non ci aiuta in questo caso) rappresentava uno dei primi casi di joypad wireless integrato di default nell'hardware (e non un accessorio da comprare a parte, come nel caso di Sega Saturn o del primissimo controller a infrarossi di Atari). Il fatto di inserirlo direttamente nello chassis di Playdia rappresentava al tempo stesso sia una comodità che un forte limite: non esisteva una modalità a due giocatori in nessun titolo. Bandai era consapevole di aver progettato una console "per bambini", con tutti i limiti del caso. L'errore che sicuramente non fece fu quello del prezzo, posizionato a 24,800 yen contro i 44,800 di SEGA Saturn e 39,800 di Sony Playstation.