Xbox portatile: Phil Spencer sembra davvero molto interessato ai dispositivi handheld

Le voci di corridoio su una possibile Xbox portatile assumono una certa consistenza se si guarda anche al grande interesse di Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, per quanto riguarda il gioco in mobilità, sia per quanto riguarda l'hardware dedicato che l'adattamento di software e servizi.

Una recente intervista a Spencer pubblicata da Polygon in occasione della GDC rimarca questo aspetto: il capo di Xbox ha manifestato l'intenzione di rendere i dispositivi portatili come delle vere e proprie console. "Voglio che il mio Lenovo Legion Go sia come un'Xbox", ha affermato a Polygon, spiegando che nel suo utilizzo del dispositivo si è appuntato una serie di cose che vorrebbe poter cambiare per avere una vera esperienza da console portatile Xbox su un dispositivo del genere.

D'altra parte, l'idea di una vera Xbox portatile viene sostanzialmente fatta trapelare in questa intervista, nella quale Spencer svela di stare lavorando con il team hardware Xbox, capitanato da Roanne Sones, prendendo in considerazione "diversi form factor e cose che potremmo fare", in particolare cose che potrebbero attrarre anche nuovi giocatori.