Xbox portatile, Microsoft starebbe lavorando al prototipo della favoleggiata console

Più precisamente, Corden ha detto : "So che hanno realizzato dei prototipi per una console portatile." Quindi ha specificato che si tratta di nuovi prototipi, non di quelli di cui si è parlato più volte in passato .

Microsoft starebbe lavorando al prototipo della favoleggiata Xbox portatile . A riportarlo è stato il giornalista Jez Corden nell'ultimo episodio del podcast Xbox Two, in cui ha dato la sperimentazione per certa.

Un progetto inevitabile?

Il futuro del mercato console va oltre il salotto

Come specificato da Corden stesso, l'esistenza dei prototipi non significa che la suddetta console arriverà sul mercato. Più semplicemente, è in fase di sperimentazione e valutazione.

Corden ha poi specificato che non si tratta di una console cloud, ma di una Xbox con hardware nativo.

Difficile dare qualche coordinata in questa fase, anche perché non ci sono conferme da parte della casa di Redmond della bontà di quanto affermato. Vero è che il mercato degli apparecchi portatili è più vivo che mai e Microsoft potrebbe volerci entrare in qualche modo. Pensiamo solo al successo di Nintendo Switch o a quello di Steam Deck e della concorrenza che ha generato nel giro di un paio d'anni.

C'è poi da dire che attualmente il mercato console è stagnante. Quindi lanciare dei prodotti del genere potrebbe essere un modo per tornare a generare un po' di interesse nel settore.

Detto questo, per adesso non c'è niente di sicuro. Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, ha parlato in passato dell'arrivo di nuovo hardware Xbox, senza specificare quale. Staremo a vedere se sarà una nuova console da salotto, una portatile o una macchina ibrida come Nintendo Switch.