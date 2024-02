A Microsoft interessa una Xbox portatile? Phil Spencer dà una risposta ufficiale

Microsoft non abbandonerà l'hardware console, questo è stato dichiarato a più riprese, ma cosa possiamo aspettarci da questo punto di vista? Xbox punterà come stanno facendo molti sulle piattaforme portatili in stile Steam Deck e Nintendo Switch? Ora, abbiamo una risposta ufficiale, anche se è forse la peggiore di tutte: "Non abbiamo nulla da annunciare".

Parlando con The Verge, Phil Spencer ha affermato: "Sono un grande fan delle console portatili. Sono un grande fan, ma non abbiamo nulla da annunciare". Ovviamente, già una non smentita totale spinge a pensare che Microsoft ci stia perlomeno pensando (e come non potrebbe visto il successo di questi anni di questi dispositivi?), ma ovviamente non possiamo considerare la cosa come ufficiale.