Helldivers 2: non ha senso che non sia su Xbox, secondo Phil Spencer

Questo lo ha portato a parlare di Helldivers 2, lo sparatutto cooperativo di Sony da poco pubblicato, che è stato distribuito contemporaneamente per PS5 e PC e ha riscosso un incredibile successo su entrambe le piattaforme. Spencer ha dichiarato di non vedere alcun vantaggio nel fatto che un gioco del genere non sia disponibile anche su Xbox.

In un intervista con Game File, il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha accennato alla possibilità che i giochi di Sony e Nintendo arrivino potenzialmente su Xbox in futuro, affermando che non ritiene accadrà, sebbene lui lo voglia.

Le parole di Spencer

"Quando guardo un gioco come Helldivers 2 - ed è un grande gioco, complimenti al team che lo ha pubblicato su PC e PlayStation - non sono esattamente sicuro in che modo aiuti il settore non essendo su Xbox", ha detto Spencer. "Si devono inventare delle scuse per poter per dire che, in qualche modo, questo ha avvantaggiato qualcuno da qualche parte."

"Ma lo capisco", ha aggiunto. "C'è un'eredità nei giochi per console che ci avvantaggia se pubblichiamo i giochi e non li mettiamo su altri posti. Noi facciamo la stessa cosa".

Ciò che intende Spencer è che dal punto di vista dei giocatori non c'è alcun vantaggio nell'avere un gioco esclusivo (ed è vero), ma ammette che chi produce console crea valore per la propria piattaforma con l'esclusività. Tutti i produttori di console hanno esclusive proprio per questo.

