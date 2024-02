PlayStation deve spingere sull'approccio multipiattaforma, per il presidente Hiroki Totoki

Hiroki Totoki, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha detto che PlayStation deve puntare con maggiore convinzione su di un approccio multipiattaforma al fine di ottimizzare gli incassi delle sue produzioni first party.

Come testimoniano gli ultimi report finanziari, la divisione gaming di Sony ha totalizzato ricavi altissimi nel terzo trimestre ma margini davvero ridotti, e una strategia differente secondo Totoki potrebbe risolvere il problema, o almeno è quella la speranza.

"In passato volevamo rendere le nostre console popolari e i giochi first party rappresentavano lo strumento principale per riuscirci", ha detto il presidente di SIE. "È vero, ma ci sono anche delle possibili sinergie che è possibile sfruttare."

"Se si dispone di contenuti first party molto forti, che arrivano non solo sulle nostre console ma anche su altre piattaforme come il PC, questo approccio multipiattaforma potrebbe far crescere tali produzioni e contribuire ad aumentare i profitti."

"Vogliamo lavorare in questa direzione. Personalmente credo che ci siano delle opportunità per migliorare i margini e vorrei tentare un approccio aggressivo al fine di potenziare le nostre performance da quel punto di vista."