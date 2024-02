Dragon's Dogma 2: il trailer dell'Arciere presenta il suo versatile stile di combattimento

La data di uscita di Dragon's Dogma 2 si avvicina a grandi passi e in questi giorni Capcom sta pubblicando dei brevi gameplay trailer in cui presenta le abilità di ogni classe del gioco. Il filmato di oggi si concentra in particolare sull'Arciere, che a quanto pare dispone di un repertorio più variegato di quanto si potrebbe immaginare.

Chiaramente, l'Arciere è specializzato nel combattimento sulla distanza e all'occorrenza può sfruttare frecce esplosive e avvelenate per ottenere effetti devastanti. Questa classe dispone anche di una serie di tecniche utili quando i nemici si avvicinano troppo, come un coreografico attacco con salto all'indietro sfruttando l'avversario stesso come trampolino. Tra le varie tecniche, vediamo anche un potentissimo colpo caricato, che richiede un elevato tempo di esecuzione, ma che è in grado di infliggere danni pesanti e fermare persino la carica di un minotauro.