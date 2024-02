Palworld: come ottenere tanto Olio di Pal di Alta Qualità e Polimeri velocemente

In Palworld volenti o nolenti accumulerete nel vostro inventario dozzine e dozzine di materiali di vario genere. Alcune sono più utili di altre, come l' Olio di Pal di Alta Qualità , una risorsa che vi servirà in grandissimi quantità per fabbricare armi da fuoco e il Polimero , un materiale derivato a sua volta indispensabile per costruire alcuni degli equipaggiamenti più forti del gioco e le strutture più avanzate.

A cosa serve l'Olio di Alta Qualità e il Polimero e come si ottengono?

L'Olio di Qualità serve per fabbricare le vostre prime armi da fuoco, come la Pistola

L'Olio di Pal di Alta Qualità è una di quelle risorse che dovreste accumulare in grandi quantitativi visto che è necessaria per creare varie armi per il protagonista, in particolare la Pistola Artigianale (la vostra prima vera arma da fuoco) e la Fabbrica per la Produzione in Serie di Armi I.

Questa risorsa diventerà ancora più importante quando sbloccherete il Polimero al livello 33, che richiede due unità d'olio per essere fabbricato. A sua volta questo è il materiale alle base per alcune delle armi più forti del gioco, come il Fucile d'Assalto e il Lanciarazzi, e per fabbricare i Circuiti necessari per realizzare strutture avanzate, come la Fornace Elettrica.

Insomma, a conti fatti vi serviranno centinaia di unità di Olio di Pal di Alta Qualità per tutto quello che concerne il potenziamento dell'equipaggiamento del giocatore, dei Pal e della vostra base da metà gioco fino all'endgame.

Ma come si ottiene questa risorsa? Fondamentalmente avete due metodi: come premio per l'eliminazione o la cattura di determinate specie di Pal oppure acquistandolo presso alcuni mercanti specifici. Il secondo è quello a nostro avviso più efficiente e veloce, a patto di avere un gruzzoletto di denaro da parte, ma richiede di addentrarsi in aree di livello elevato, quindi potrebbe non essere un'opzione alla portata di giocatori di livello basso. Vediamo entrambi nel dettaglio.