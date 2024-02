Princess Peach: Showtime!, un secondo trailer delle trasformazioni

Dopo il primo trailer dedicato alle trasformazioni, Princess Peach: Showtime! mette sul tavolo ulteriori possibilità per la protagonista del gioco, che avrà modo di cambiare aspetto spesso e volentieri , guadagnando di volta in volta abilità peculiari e portentose.

Princess Peach: Showtime! torna a mostrarsi in video con un secondo trailer dedicato alle trasformazioni che avremo modo di sperimentare all'interno della campagna di questa nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Manca poco

In uscita il prossimo 22 marzo, Princess Peach: Showtime! non si farà attendere troppo, andando a concludere in maniera brillante (si spera, quantomeno) il primo trimestre di un anno che potrebbe riservare diverse novità ai fan di Nintendo.

Diverse fonti sostengono infatti che Nintendo Switch 2 uscirà nel 2024, mantenendo la piena retrocompatibilità con gli attuali giochi e dunque anche con l'inedita avventura della principessa Peach.