Dragon's Dogma 2: un gameplay trailer presenta le abilità del Guerriero

Capcom ha pubblicato il primo di una serie di gameplay trailer dedicati alle varie classi di Dragon's Dogma 2. In questo caso il palcoscenico è tutto per il Guerriero, una vocazione versatile che combatte con spada e scudo.

Come possiamo vedere nel filmato sottostante il Guerriero può impugnare spade e varie lame a una mano (nel video ad esempio vediamo una falce) per eseguire rapide combo, affondi e attacchi in salto. Lo scudo, chiaramente, serve per parare i colpi in arrivo o dar vita a dei potenti contrattacchi, ma all'occasione potremo usarlo anche in maniera offensiva per sbilanciare e scaraventare lontano i nemici o per attirare la loro attenzione.