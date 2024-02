Alan Wake 2: patch 1.16 disponibile, fa ricomparire chiavi e aggiusta altri problemi

Remedy Entertainment ha pubblicato la patch 1.16 di Alan Wake 2 , che si presenta come un aggiornamento prettamente correttivo, destinato ad aggiustare vari problemi come la sparizione di una certa chiave e altri possibili inconvenienti.

Vari problemi più o meno grandi, risolti

Alan Wake 2, un'immagine

Come riferito nelle note ufficiali della patch a questo indirizzo, le altre correzioni riguardano i blocchi in cui si poteva incappare quando non si poteva uscire da note e container (in particolare nella missione Nursery Rhymes o nel puzzle dello shotgun nel Convenience Store).

Un altro aggiustamento importante riguarda la correzione applicata alla sparizione della chiave del faro che poteva accadere aprendo l'ultimo Cult Stash a Cauldron Lake, ora la questione dovrebbe essere stata definitivamente corretta.

Infine, è stata aggiustata la possibile sparizione della balestra magica di Saga, che ora rimane nella scatola se posizionata in tale luogo e non riappare sulla schiena del personaggio a meno che non sia effettivamente tenuta equipaggiata. Solo qualche giorno fa avevamo riportato della pubblicazione dell'update 1.15.