THE400 Mini: ecco i giochi preinstallati nella miniconsole basata sull'Atari 400

Plaion e Retro Games hanno svelato che il THE400 Mini , la mini-retroconsole basata sull'immortale Atari 400 , potrà vantare ben 25 giochi preinstallati al lancio, con la line-up che include alcuni dei giochi più iconici e importanti dell'era degli 8 bit, come Missile Comand, Asteroids, Battlezone, Crystal Castles, Millipede e Star Raider II, giusto per citarne alcuni.

THE400 Mini arriva a marzo

Come possiamo vedere la lista dei giochi preinstallati di THE400 Mini è piuttosto variegato e viene incontro ai gusti di un po' tutti. In ogni caso, i giocatori possono anche caricare i propri giochi tramite una chiavetta USB, con supporto per cartucce, dischi e cassette ROM, in pratica è possibile accedere al catalogo completo dell'Atari 400.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che THE400 Mini sarà disponibile presso i principali negozi al prezzo di 119,99 euro a partire dal 28 marzo 2024.

Tra le funzioni incluse, la possibilità di salvare lo stato di gioco in qualsiasi momento e di riavvolgere fino a 30 secondi di gameplay, così da superare i passaggi più difficili in scioltezza. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si parla di output tramite cavo HDMI (nella confezione) a 720p a 50 o 60Hz, cinque porte USB e della compatibilità con diversi controller.