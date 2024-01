Alan Wake 2: update 1.15 disponibile, aggiunge anche un'opzione molto attesa

Remedy Entertainment ha pubblicato l'update 1.15 di Alan Wake 2, che tra le altre cose aggiunge un'opzione molto attesa dai giocatori, ovvero la possibilità di selezionare il capitolo da giocare, in modo da poter ricaricare qualsiasi missione del gioco.

L'opzione Selezione Capitolo è una funzione che torna particolarmente utile a chi ha già completato il gioco e magari deve tornare indietro per recuperare obiettivi e trofei, oppure semplicemente vuole rivivere una specifica frazione di Alan Wake 2 senza dover andare a ricercare il punto tra salvataggi arretrati o ricominciare tutto daccapo.

La funzione in questione presenta un'interfaccia semplice da utilizzare, con un elenco dei capitoli presenti in Alan Wake 2 all'interno di una schermata. Ovviamente, solo quelli già raggiunti possono essere selezionati per avviarli.