Ubisoft: dopo i dodici battle royale e gli NFT, ora pare che sia innamorata degli extraction shooter

Ubisoft sembra essersi innamorata degli extraction shooter. Stando a un report di Insider Gaming, ne avrebbe in sviluppo ben tre: The Division Heartland (data d'uscita TBA), Far Cry's Project Maverick (dovrebbe uscire nel 2025) e una nuova proprietà intellettuale ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, che dovrebbe arrivare nel 2026-2027.

Secondo il report, basato su testimonianze di interni della compagnia ed ex-dipendenti, voluti rimanere anonimi per ovvi motivi, chi ci sta lavorando teme che si verifichi una situazione simile a quella vissuta con i dodici battle royale e gli NFT in sviluppo negli scorsi anni, che hanno trovato la ferma opposizione del pubblico e hanno portato al crollo della compagnia, nonché alla cancellazione della maggior parte dei progetti, bruciando milioni di dollari di investimenti. Insomma, Ubisoft non sembrerebbe aver imparato la lezione, dopotutto.