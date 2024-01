Il paragone con Monster Hunter non è così scontato e, dopo aver completato la campagna e giocato per molte ore i contenuti extra, dobbiamo ammettere che il titolo Cygames ci ha ricordato più che altro Marvel's Avengers di Crystal Dynamics. Non fatevi scoraggiare da questa affermazione: nella nostra recensione di Granblue Fantasy: Relink vi spiegheremo tutte le luci e le ombre di questo nuovo action GDR per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Granblue Fantasy: Relink non è un gioco facile da inquadrare, né tanto meno da spiegare. In realtà, dopo tutti gli anni che ci hanno messo a svilupparlo, cambiando nel tempo chissà quali e quante cose, è chiaro che questo Relink è uscito in una forma molto diversa da quella immaginata originariamente dal director Yasuyuki Kaji quando ci lavorava anche Platinum Games. Tornando pienamente nelle mani di Cygames , si è preferito un approccio forse più sicuro, ispirato al titolo mobile originale e all'andatura dei cosiddetti live service, ora più claudicante che in passato, quando probabilmente si era scelta questa direzione.

Una piccola grande campagna

La campagna di Granblue Fantasy: Relink è una storia autoconclusiva

Granblue Fantasy: Relink probabilmente può catturare l'attenzione di due particolari categorie di giocatori. La prima è costituita dai fan di Granblue Fantasy, che ha conosciuto l'immaginario di Cygames attraverso il gioco mobile, l'anime, il manga e magari il picchiaduro di Arc System Works, Granblue Fantasy Versus. Loro sono i giocatori che nei primi e affollati mesi del 2024 sceglieranno Relink senza pensarci due volte, nonostante esca praticamente in contemporanea con un GDR del calibro di Persona 3 Reload e poco prima di Final Fantasy VII Rebirth. A costituire la seconda categoria potrebbero essere invece quelli che sono rimasti incantati dal look cartoonesco, dai colori vivaci e da un character design delicato, squisitamente nipponico e oggettivamente bellissimo da vedere.

In ogni caso, Relink si rivolge a tutti e lo fa nel modo più semplice possibile, e cioè senza presupporre che si conoscano a menadito i personaggi o l'universo di Granblue Fantasy.

Relink è sostanzialmente un filler da anime, un arco narrativo autonomo e contenuto che si risolve da solo, senza incidere in maniera significativa sul grande disegno di Cygames: in poche parole, potete continuare a giocare il titolo mobile ignorando completamente Relink. Tuttavia, se appartenete a quella nutrita schiera di giocatori che non hanno mai avuto contatti con Granblue Fantasy in precedenza, Relink riesce comunque a coinvolgere grazie a una scrittura semplice e diretta che sa caratterizzare i personaggi in poche battute, facendoci sentire subito parte della ciurma della Grandcypher.

La storia comincia pur sempre in medias res ma non ci si sente spaesati o disorientati: la sceneggiatura riassume con scioltezza i punti cardine da conoscere assolutamente per comprendere le motivazioni del viaggio. In alternativa, si può consultare un sintetico glossario oppure giocare gli Episodi del destino in un secondo momento, sui quali torneremo tra un po'.

Id è un antagonista inedito, ideato appositamente per Granblue Fantasy: Relink

In generale, la campagna di Relink, che si snoda attraverso dieci capitoli più uno, ci è sembrata senza infamia e senza lode: è dritta e lineare, senza troppe lungaggini, al punto da sembrare addirittura frettolosa nella risoluzione e nello sviluppo dei nuovi personaggi, in particolare gli antagonisti. I nostri si trovano infatti a correre contro il tempo per salvare Lyria dalle grinfie di Lilith, una donna misteriosa che intende usare i suoi poteri per aprire un varco verso Estalucia, il mondo degli Astrali, che sarebbe anche la destinazione della Grandcypher, se non fosse che i metodi di Lilith potrebbero avere conseguenze catastrofiche per tutto il mondo celeste. Così Gran - o la sua controparte femminile, Syta, selezionabile in qualunque momento al suo posto - e i suoi amici si ritrovano a viaggiare da un'isola all'altra di questo angolo di cielo chiamato Zegagrande.

La campagna si completa in una ventina d'ore, tirando dritto alla difficoltà intermedia predefinita e senza dedicarsi alle missioni secondarie che si sbloccano una volta raggiunto Folca, il primo dei due hub in cui è possibile usufruire di vari servizi e accettare gli incarichi degli abitanti. In termini strutturali, Relink ricorda un po' Final Fantasy XVI, con la differenza che non c'è un mondo vero e proprio da esplorare liberamente tra una missione principale e l'altra.

La campagna si divide in dieci capitoli e si completa in circa venti ore

Le aree sono vincolate alle missioni della campagna o a quelle secondarie: esistono delle missioni che permettono di rivisitare alcune aree, tuttavia la campagna è articolata in quelli che potremmo definire scenari, praticamente degli stage in cui ci si sposta da un obiettivo all'altro - nella maggior parte dei casi in modo molto lineare, con poche deviazioni o percorsi alternativi - tra cinematiche e sequenze di combattimento che qualche volta sono coreografate in modo molto scenografico. Può capitare di ritrovarsi ad attraversare una miniera di corsa, mentre ci crolla intorno, per arrivare all'aria aperta prima di finire sotterrati, oppure di attraversare un ampio deserto sfruttando i pendii per prendere velocità e scivolare tra le dune.

Pur essendo un po' banale dal punto di vista prettamente narrativo, la campagna di Granblue Fantasy: Relink ci ha intrattenuto come una specie di anime, grazie anche a boss fight estremamente spettacolari sia nel gameplay che nella messinscena. I personaggi accattivanti, la colonna sonora coinvolgente di Nobuo Uematsu e Tsutomu Narita e la semplicità di una storia circoscritta e senza enormi pretese impreziosiscono un'esperienza tutt'altro che indimenticabile, ma comunque più che soddisfacente.