Alone in the Dark: un video ci spiega tutto quello che c'è da sapere per goderselo al meglio

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Alone in the Dark , che in 60 secondi ci spiega tutto quello che c'è da sapere per goderselo al meglio, mostrando contestualmente anche del gameplay con le sue star: David Harbour e Jodie Comer.

Altre info

Stando al comunicato stampa ufficiale, Alone in the Dark metterà in discussione tutto ciò in cui crediamo, facendoci vivere un'avventura mozzafiato nelle stanze e nei corridoi di Derceto, storica ambientazione anche del primo capitolo.

Alone in the Dark è stato sviluppato da Pieces Interactive e uscirà su PC, Xbox Series X/S e PS5 il 20 marzo 2024. Il gioco sarà acquistabile in edizione standard e nella Digital Deluxe Edition, entrambe già prenotabili. La seconda conterrà, oltre al gioco base: il pacchetto di costumi Derceto 1992, il pacchetto di filtri Vintage Horror e la modalità con commento del director del gioco.

Intanto che aspettiamo l'uscita, ricordate che potete scaricare e giocare gratuitamente al prologo del gioco.