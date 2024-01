Apple iPhone 15 Pro Max da 512 GB ritorna al prezzo minimo storico su Amazon

Apple iPhone 15 Pro Max, le caratteristiche

Apple iPhone 15 Pro Max monta un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Lo smartphone è stato realizzato con una lega di titanio di grado aerospaziale, grazie alla quale il dispositivo risulta leggero tra le mani e resistente alle cadute. Il vetro frontale è chiaramente realizzato in Ceramic Shiled: si tratta di una tipologia di materiale che garantisce un minor rischio di danni e graffi allo schermo. Inoltre, iPhone 15 Pro Max utilizza un chip A17 Pro, che è categorizzato come il più efficiente e potente della linea mobile di Apple.

Apple iPhone 15 Pro Max dispone di una fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 5x. Utilizzail connettore è USB-C, non più il vecchio Lightning: si tratta di una novità della nuova linea 15 di iPhone, ma il cavo USB-C è incluso quindi non dovete preoccuparvi se non ne avete già uno. Inoltre, questo modello è dotato di funzioni di sicurezza che permettono di fare chiamate di emergenza tramite satellite; sommato alla funzione di Rilevamento incidenti, tramite la quale iPhone può riconoscere un grave incidente d'auto e chiamare aiuto se tu non puoi, assicura che con questo smartphone vi sia sempre qualcosa a portata in caso di estremo bisogno.