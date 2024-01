Nintendo Switch 2 avrà meno successo di Nintendo Switch, per degli analisti

Stando ai commenti di alcuni analisti raccolti da Bloomberg, Nintendo Switch 2 non avrà lo stesso successo di Nintendo Switch . Naturalmente è giusto specificare che della console non si sa ancora praticamente nulla, visto che non è stata ancora presentata (ma ci sono molte voci di corridoio che la danno in arrivo entro il 2024), quindi i commenti sono basati su delle mere speculazioni, legate alle condizioni attuali del mercato.

Gli analisti

Anche Nintendo Switch era data per spacciata

Yijia Zhai, analista di Macquarie Group Ltd., ha dichiarato in modo lapidario: "Non crediamo che la nuova console avrà lo stesso successo di Nintendo Switch, e prevediamo possibili profit-taking dopo l'annuncio." (per profit-taking si intende l'atto di vendere l'investimento per incassare i profitti).

Minami Munakata di Goldman Sachs Group Inc., ha invece spiegato: "Nelle nostre stime finanziarie a cinque anni, non prevediamo che i profitti dell'hardware di nuova generazione nel suo ciclo di vita supereranno i profitti massimi avuti nel ciclo di Nintendo Switch. Il quadro potrebbe cambiare se l'hardware si rivelasse essere innovativo, invece di seguire la stessa strada di Nintendo Switch."

Naturalmente parliamo di mere ipotesi, in questa fase. Come non ricordare chi dava Nintendo Switch per spacciata prima ancora che arrivasse sul mercato? In realtà in quel caso non furono solo gli analisti finanziari a cannare completamente le loro previsioni...

Detto questo, c'è anche da dire che Nintendo Switch ha avuto un successo davvero enorme, tanto che sarà difficile per Nintendo bissarlo.