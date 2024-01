Granblue Fantasy: Relink ha ricevuto ottimi voti da parte della critica, con qualche riserva

Dopo anni di attesa, Granblue Fantasy: Relink è finalmente arrivato. Le prime recensioni lo hanno giudicato in modo ottimo, pur con diversi voti contrastanti e la sottolineatura di alcune criticità.

La maggior parte dei giudizi va dall'8 in su, con gli articoli che parlano di un gioco ottimo dal punto di vista tecnico ed esemplare da quello del gameplay, dotato com'è di un sistema di combattimento eccellente. In particolare è stata apprezzato il suo essere un punto di ingresso perfetto per i novizi, che possono goderselo senza dover conoscere l'intera serie.

Non mancano però diverse critiche, come quella di Eurogamer che parla di un titolo debole nelle attività secondarie e troppo incentrato sul grinding, confermate anche da altre testate.