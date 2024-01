Xbox Wireless Controller: annunciata la linea Vapor, il Dream Vapor Special già prenotabile

La serie Vapor

La serie Vapor è personalizzabile in modo unico in Xbox Design Lab, partendo dalle sei opzioni base previste per la scocca superiore: Electric Vapor, per chi ama il verde, fonde l'audace Electric Volt con l'iconico Velocity Green; Nocturnal Vapor, caratterizzato da una combinazione di verde scuro e grigio; Fire Vapor, caratterizzato da un vortice di rosso e arancione infuocato; Stormcloud Vapor, in cui il colore dominante è il blu; Cyber Vapor, dominato dal rosa e il viola e Dream Vapor, i cui colori sono il rosa e il viola chiaro.

Dopo aver scelto lo stile della scocca superiore, si possono aggiungere altri elementi personalizzati, come pulsanti, grilletti, D-pad e stick analogici colorati a tema o a contrasto.

Naturalmente potete anche prendere il design base. Il Dream Vapor Special Edition è prenotabile dal Microsoft Store. Sarà disponibile a partire dal 6 febbraio 2024.