The Beast Inside gratis su GOG per i suoi saldi del 2024

Per i suoi saldi del 2024, GOG sta regalando The Beast Inside, un horror in prima persona di buona fattura, cui non si può dire di no. Del resto chi rifiuterebbe mai un gioco gratis? L'occasione del regalo sono i saldi "2024" del negozio, in cui potete prendere in offerta moltissimi altri titoli.

Ambientato a Boston nel 1979, The Beast Inside racconta la storia di Adam, un crittoanalista della CIA, che lascia la città per trasferirsi in campagna con sua moglie Emma, in cerca della tranquillità necessaria per decifrare un codice militare che potrebbe alterare il corso della Guerra Fredda. Peccato che la casa in cui ha deciso di trasferirsi sia tutt'altro che tranquilla. Andando in solaio, Adam trova infatti un diario misterioso scritto da un uomo chiamato Nicolas Hyde, vissuto in loco nel 19° secolo. Dopo averlo letto, gli incubi del passato faranno irruzione nella casa, mettendo in pericolo le vite di Adam e di Emma e svelando una trama oscura che si dipana in diverse epoche.