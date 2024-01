PlayStation Plus, febbraio 2024: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Tempo di nuovi regali per gli abbonati a PlayStation Plus, che a febbraio 2024 vedranno l'arrivo di tre nuovi giochi PS5 e PS4, appena annunciati ufficialmente da Sony. Come sempre saranno scaricabili senza costi aggiuntivi, Scaricabili senza costi aggiuntivi. Potrete farli vostri a partire da martedì 6 febbraio fino a lunedì 4 marzo. Vediamo quali sono: I giochi di febbraio 2024 del PlayStation Plus Foamstars (PS4/PS5)

Rollerdrome (PS4/PS5)

Steelrising (PS5)

Foamstars Foamstars è un gioco live service inedito Ti presentiamo Foamstars, il nuovo sparatutto per party online 4 contro 4. Usa la schiuma per costruire terreno, creando superfici scivolose per spostarti nell'arena a tutta velocità, per difenderti dagli attacchi nemici o per creare posizioni vantaggiose per annientare gli avversari. Scegli tra un cast di atleti eccentrici ed esuberanti e gareggia in diverse modalità di gioco. Scopri di più su Foamstars dalle parole dei suoi creatori qui. Per saperne di più, leggete il nostro provato di Foamstars.

Rollerdrome Rollerdrome è un titolo dinamico e veloce Dai creatori di Roll7, lo studio della premiata serie acclamata dalla critica OlliOlli arriva Rollerdrome, un intenso ibrido tra sparatutto e pattinaggio ambientato in un suggestivo retrofuturo. Rollerdrome è uno sparatutto d'azione per giocatore singolo in terza persona che combina perfettamente combattimenti adrenalinici con movimenti fluidi dando vita a scene d'azione senza precedenti. Domina con stile in cruenti combattimenti dall'aspetto cinematografico, in cui potrai recuperare vita uccidendo i nemici e accumulare munizioni realizzando trick e grind. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Rollerdrome.