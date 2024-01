Intel potrebbe consentire l'aggiornamento della CPU senza cambiare scheda madre

L'aggiornamento del processore è un upgrade che non è sempre possibile, in molte situazioni infatti ci si trova a dover fare i conti con il dover forzatamente sostituire altre componenti come ad esempio la scheda madre, nonostante queste siano ancora perfettamente funzionanti e magari già dotate di tutte le caratteristiche necessarie.

Negli anni scorsi AMD ha fatto un ottimo lavoro garantendo cicli di vita estremamente lunghi per le proprie soluzioni desktop: tanto per fare un esempio un PC equipaggiato con una scheda madre AM4 del 2017 potrebbe potenzialmente installare CPU uscite nel 2024, come il Ryzen 5 5700 X3D.

Un totale di ben 7 anni di ciclo di vita utile - chiaramente dovendo rinunciare ad alcune novità lanciate con i chipset più recenti - sono un vantaggio enorme per gli utenti e AMD ne ha giustamente tratto il dovuto ritorno d'immagine.

Pare che la situazione e i relativi vantaggi abbiano stuzzicato anche Intel e che nel prossimo futuro potremmo godere di uno sforzo da parte del colosso di Santa Clara per tenere in vita l'attuale generazione di schede madri, lanciando una nuova serie di processori compatibili.