Marvel’s Spider-Man 2: versione di prova in arrivo per gli abbonati PlayStation Plus Premium/Deluxe

Gli abbonati a PlayStation Plus delle fasce Premium e Delux gioiscano, perché a partire dal 6 febbraio potranno giocare a una versione di prova di Marvel's Spider-Man 2, naturalmente per PS5, così da tastare con mano l'ultima opera di Insomniac Games per qualche ora.

"Fai un giro nei panni di Peter Parker e Miles Morales volteggiando per la città e combattendo vari cattivi," spiega il post ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog, che poi aggiunge come la versione di prova sarà giocabile per due ore. I giocatori potranno poi trasportare i loro progressi e i Trofei nella versione completa, nel caso decidano di acquistarla dopo la prova.