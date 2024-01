Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 video mostra il gameplay e svela il periodo d'uscita

The Chinese Room ha pubblicato un lungo video di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 per mostrare il gameplay della versione rifatta del gioco e svelare il periodo d'uscita: autunno del 2024. Ancora non è stata annunciata una data precisa.

Si tratta di un filmato di più di trenta minuti in cui possiamo vedere in azione delle discipline vampiriche, in particolare una dei Brujah (uno dei clan presenti nel gioco), e osservare uno dei personaggi con cui interagiremo nel corso dell'avventura, il Nosferatu Willem.

Come potete vedere, si tratta di un titolo estremamente diverso rispetto a quello originale, di fatto cancellato. Non stupisce che ci sia voluto così tanto per tornare a mostrarlo, visto che pare essere stato rifatto quasi da zero.