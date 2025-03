Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 ha ora un mese di uscita ufficiale, annunciato dagli sviluppatori

Non è cosa da poco, se si considera che il gioco è stato annunciato più di cinque anni fa ed è passato di mano da Hardsuit Labs a The Chinese Room, con pesanti aggiustamenti, modifiche e redesign effettuati nel frattempo sul progetto iniziale.

Dopo anni di sviluppo travagliato si comincia a vedere l'uscita del tunnel per Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, che raggiungerà il mercato a ottobre 2025 con una data di uscita ancora da precisare, ma che a questo punto diventa di secondaria importanza, considerando che rispetto a prima il periodo di lancio è stato decisamente circoscritto.

Non abbiamo ancora una data specifica ma quantomeno abbiamo ora un mese di uscita ufficiale per quanto riguarda Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 , annunciato direttamente da Marco Behrmann, vice presidente di World of Darkness e fissato per ottobre.

Non ce la fa per la prima metà dell'anno

"Desideriamo condividere un aggiornamento sullo sviluppo e sulla finestra di rilascio di Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2", scrivono gli sviluppatori a margine del video diario che potete vedere qui sotto in cui Behrmann annuncia il mese di uscita e che contiene anche alcune scene tratte dal gioco.

"Bloodlines 2 non sarà pronto per l'uscita nella prima metà del 2025", viene riferito, contrariamente a quanto era previsto in precedenza. "Paradox Interactive e The Chinese Room sono impegnate nella realizzazione di questo gioco e crediamo che garantire una grande qualità tecnica sia più importante che attenersi a una data specifica".

Per questo motivo, il lancio è stato spostato dalla prima metà dell'anno a ottobre 2025. Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 si trova attualmente "in una fase avanzata di sviluppo e il feedback della comunità è stato preso in considerazione in questo periodo", con The Chinese Room che sta lavorando in particolare sul controllo qualità per garantire che il gioco sia stabile e privo di bug.

Dunque Bloodlines 2 sarà lanciato nell'ottobre 2025, "quando il gioco avrà raggiunto gli standard di qualità tecnica che voi, i nostri fan, vi aspettate e meritate". Per concentrarsi maggiormente sullo sviluppo, il team ha inoltre intenzione di mettere in pausa la pubblicazione dei video diari, con ulteriori informazioni che arriveranno più avanti ma senza un programma specifico.

Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2 è stato recentemente classificato in USA dall'ESRB, cosa che aveva fatto pensare proprio alla possibilità di un'uscita più definita.