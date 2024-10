Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 torna con un trailer pieno di personaggi

Quale momento migliore di Halloween per pubblicare un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ? The Chinese Room ha deciso di rendere migliore la macabra e carnevalesca festa odierna, mostrandoci alcuni dei personaggi che popoleranno il suo gioco . Visto il tempo passato dall'annuncio (avvenuto a febbraio 2019), con nel mezzo un cambio di team di sviluppo (avvenuto nel 2021) fa sempre bene vedere che è ancora vivo.

Il trailer

Ma ora bando alle ciance e vediamo il nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Come dicevamo, il filmato è dedicato ad alcuni dei personaggi che popoleranno il mondo di gioco. Si comincia con il Brujah (il clan degli anarchici, per semplificare all'osso) Benny, che svolge il ruolo di Sceriffo, si passa a Tolly il Nosferatu (clan i cui fratelli e sorelle hanno un aspetto deforme), quindi a Safia, una ricercatrice Tremere (il clan dei maghi, semplificando sempre moltissimo) e si arria a Lou, una ex Principe (i principi sono i capi delle comunità vampiriche di una città), appartenente al clan dei Ventrue (quelli che si considerano i più nobili tra i vampiri).

Purtroppo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Nella descrizione del video viene riportato che uscirà nel corso del 2025, dopo l'ennesimo rinvio, ma non è indicato il mese in cui potremo giocarci. Abbiamo aspettato tanto, non soffriremo troppo aspettando qualche mese in più. Sappiate comunque che sarà disponibile su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.