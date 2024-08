Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rinviato ancora, nuovo periodo di uscita annunciato in video

La comunicazione è arrivata con un nuovo video diario contenente vari aggiornamenti sullo stato dei lavori su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, con il CEO di Paradox, Matias Lilia, a comunicare la decisione presa insieme al team The Chinese Room di estendere il periodo di sviluppo.

Si tratta di una finestra piuttosto ampia e vaga, ma a questo punto è comprensibile che non vi sia ancora una definizione più precisa per il lancio sul mercato, viste tutte le difficoltà che il progetto sta evidentemente incontrando in fase di sviluppo, compresi i diversi passaggi di mano avvenuti finora.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non uscirà nemmeno nel 2024, a quanto pare: Paradox Interactive e il team di sviluppo The Chinese Room hanno infatti annunciato un altro rinvio dell'atteso gioco che, a questo punto, ha un nuovo periodo di uscita , fissato questa volta per la prima metà del 2025.

Tempo extra per ripulire ed espandere il gioco

"Questa decisione dà a The Chinese Room del tempo extra da investire nel gioco, per poter costruire il miglior Bloodlines 2 possibile", ha riferito Lilia, "Il gioco si trova in una buona condizione ora, e Paradox e The Chinese Room hanno deciso di dare la priorità alla pulizia generale rispetto a un'uscita più vicina".

Ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato rinviato già diverse volte: sarebbe dovuto uscire prima nel 2020, poi nel 2021 e successivamente nel 2022.

Successivamente, il gioco è stato fortemente a rischio di cancellazione, ma Paradox ha poi deciso di recuperarlo e affidarlo al team The Chinese Room, che prevedeva di farlo uscire quest'anno, con il periodo di uscita che era stato annunciato per l'autunno del 2024, almeno in base a quanto era stato riferito lo scorso gennaio.

Evidentemente, nemmeno questa era la volta definitiva e a questo punto si spera che il gioco riesca veramente a uscire nella prima metà del 2025: "Il nostro team presso The Chinese Room sfrutterà al massimo il tempo disponibile per ripulire e assicurare la massima qualità, mentre vari membri del team potranno ora dedicarsi a cose di cui pensavo non poter occuparci per mancanza di tempo, ma a cui tengono particolarmente".

Questo risulta particolarmente interessante: sembra infatti che il tempo extra venga investito anche per ampliare i contenuti di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, oltre all'ottimizzazione. "Per esempio", ha spiegato il creative director Alexander Skidmore, "possiamo ora aggiungere altri finali a gioco, consentendo una maggiore personalizzazione della storia. Il tempo aggiuntivo ci consente anche di seguire quanto indicato dai feedback nei nostri playtest".

A questo punto rimaniamo in attesa di comunicazioni più precise sulla data di uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, prevista ormai per il prossimo anno.