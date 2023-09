Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, The Chinese Room promette fedeltà al soggetto

The Chinese Room ha lanciato un nuovo blog degli sviluppatori per mantenere i contatti con la community durante i lavori su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e da questo emergono alcune nuove informazioni sul progetto, in particolare per quanto riguarda la promessa di mantenersi fedele al soggetto, ovvero il fatto di poter fare cose che "solo un vampiro potrebbe fare".

Come abbiamo visto, di recente lo sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines è passato nelle mani di The Chinese Room, dopo una lunga e complessa genesi che ha portato a cambiare diversi sviluppatori e modificare in maniera sensibile il progetto originale.

Nonostante questo, i nuovi sviluppatori (autori in precedenza di Everybody's Gone to the Rapture e Amnesia: A Machine for Pigs, tra gli altri) hanno annunciato di voler mantenersi vicini al soggetto originale e consentire ai giocatori un'immersione totale nel mondo di Vampire: The Masquerade.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, il progetto è costruito sull'idea di consentire ai giocatori di "fare cose che solo un vampiro potrebbe fare", a quanto pare.