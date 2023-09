Crystal Dynamics: anche il team di Tomb Raider sembra aver subito licenziamenti

Non ci sono stati annunci né comunicati ufficiali al riguardo, ma una serie di tweet in sequenza da parte di alcuni membri del team che sono stati licenziati nelle ore scorse fanno capire che ci dev'essere stato un qualche taglio di personale all'interno di Crystal Dynamics proprio di recente.

Sembra che nemmeno Crystal Dynamics sia al sicuro dal ridimensionamento deciso da Embracer Group , con alcuni licenziamenti che sono emersi in queste ore all'interno del team di Tomb Raider , attualmente al lavoro anche su Perfect Dark per conto di Microsoft.

Anche Crystal Dynamics nei tagli di Embracer?

Crystal Dynamics sta lavorando anche a Perfect Dark

Anche Crystal Dynamics fa parte dell'ampia galassia di Embracer Group, dunque non è affatto escluso che anche il team in questione, nonostante la sua importanza e la rilevanza dei progetti a cui sta lavorando, possa rientrare nell'ampia manovra di ristrutturazione e riduzione del personale che sta portando avanti la compagnia svedese in gran parte delle sue subordinate.

Proprio nelle ore scorse abbiamo visto che vari licenziamenti hanno colpito Beamdog, dopo la chiusura di Volition e la riduzione di personale imposta a Gearbox, dunque è possibile che anche Crystal Dynamics sia affetta da questi tagli al personale.

Ricordiamo che Crystal Dynamics sta lavorando al reboot di Perfect Dark oltre al nuovo capitolo di Tomb Raider, di cui ancora non si sa però praticamente nulla. I membri del team licenziati sembrano far parte soprattutto della divisione marketing e PR, al momento non ci sono informazioni su tagli effettuati tra gli sviluppatori.